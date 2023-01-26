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سلسلة زلازل تضرب الصين

زلزال بقوة 4.2 درجة شمال شرق ألماتي
26 يناير 2023 09:13

ضربت سلسلة من الزلازل، بلغت قوتها القصوى 5.6 درجة على مقياس ريختر، محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في وقت مبكر من اليوم الخميس، ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو انهيار منازل.

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المصدر: وام
زلزال
سيتشوان
الصين
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