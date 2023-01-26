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50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا

عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
26 يناير 2023 07:55

 قال مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين أمس الأربعاء إن العشرات من رعاة الماشية والمارة قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار يشتبه في أنه نتج عن قنبلة في منطقة شمال وسط نيجيريا.
وقع الحادث مساء الثلاثاء بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا.

وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية لمربي الماشية في نيجيريا، إن مجموعة من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم إلى نصراوة من بنويه، عندما هز انفجار المنطقة.

وأضاف "لقي ما لا يقل عن 54 شخصا مصرعهم على الفور. هناك عدد لا يحصى من المصابين".

ولم يذكر عبد الله صولي حاكم نصراوة عدد القتلى لكنه قال للصحفيين إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى.
ولم يذكر من يعتقد أنه يقف وراء الانفجار، لكنه قال إنه يلتقي بالأجهزة الأمنية "لضمان استمرارنا في تخفيف التوتر" الذي يمكن أن ينجم عن الحادث.

 

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المصدر: رويترز
نيجيريا
انفجار
الماشية
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