الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تسريبات جائحة «كورونا» تزعج رئيس سويسرا

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
26 يناير 2023 00:42

 بات الرئيس السويسري آلان بيرست يواجه مشكلات سياسية أعمق بعد إعلان مدققي البرلمان فتح تحقيق في تسريب مزعوم من قبل المتحدث السابق باسمه لمعلومات عن جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ماتياس ميشيل رئيس لجنة التدقيق البرلماني في مؤتمر صحفي في العاصمة برن إن التحقيق سيحاول "توضيح المعلومات التي تم إفشاؤها فيما يتعلق بكوفيد- 19 من المجلس الاتحادي ومتلقي هذه التسريبات".

كما ستتضمن التحقيقات فحص ما قام به بيرست حينما كان وزيرا للصحة وما قام به المجلس الاتحادي السويسري لمنع مثل هذه التسريبات. 

أخبار ذات صلة
بعد سنوات من بدء تفشي كوفيد.. ووهان تطوي صفحة الجائحة
رئيس البنك المركزي السويسري: ربما.. وصل التضخم للذروة
المصدر: وكالات
سويسرا
كورونا
فيروس
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©