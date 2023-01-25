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دعوات للتصويت بكثافة في الانتخابات التونسية

دعوات للتصويت بكثافة في الانتخابات التونسية
26 يناير 2023 01:04

تونس (الاتحاد)

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التونسيون يترقبون المرحلة الثانية للانتخابات

دعت مبادرة «لينتصر الشعب»، أمس، التونسيين إلى التصويت بكثافة خلال الدور الثاني للانتخابات التشريعية المزمعة الأحد القادم، لمنح زخم للبرلمان المقبل.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني إطلاق مبادرة «لينتصر الشعب»، دعماً لمسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.
وقال عضو المبادرة، زهير حمدي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: «لا خيار للتونسيين إلا أن يهبوا هبّة واحدة يوم 29 يناير الجاري للتصويت بكثافة لإعطاء زخم للبرلمان المقبل».
وأضاف المتحدث: «صحيح أن الشرعية تكون أكثر أريحية بذهاب أكبر عدد ممكن للانتخابات، ولكن نقول إن شرعية الإنجاز ستعزز الشرعية الانتخابية». وعن الدور الأول للانتخابات الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي، أفاد حمدي: «لنا 7 مرشحين صعدوا للبرلمان ولنا 72 سيتنافسون في الدور الثاني». كما حذر حمدي، مما أسماه «اختراق البرلمان المقبل من قبل لوبيات الفساد»، قائلاً: «الانتخابات لم تخلُ من صعوبات، وصحيح أنها أقل انتخابات فساد في السنوات السابقة».

الانتخابات التونسية
تونس
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