ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدعوان إلى شراكة وطنية دون انفراد بالقرار

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا إلى ضرورة تحقيق «شراكة وطنية» بين الأطراف كافة دون انفراد بالقرار، وطالبا الأمم المتحدة بضرورة إيقاف التدخلات الأجنبية ودعم الحلول الليبية - الليبية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع، عُقِد أمس، بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار.

وبحسب البيان الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن هذا الاجتماع خصِّص لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا.

وأكد البيان الاتفاق على أن «المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة مفصلية، وتحتم أن يعمل مجلسا النواب والدولة كمؤسستين مع الأطراف الفاعلة كافة على اتساع البلاد، سياسياً واجتماعياً وأمنياً».

وشدد المجلسان على «أهمية أن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها لأن ما تمر به ليبيا لا يمكن تحميل المسؤولية فيه للمجلسين فقط، لأن المسؤولية تضامنية وتشمل المؤسسات كافة».