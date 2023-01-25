«اليونيسيف»: 7 ملايين طفل سوداني لا يتلقون التعليم بانتظام

الخرطوم (الاتحاد)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من انقطاع أو عدم تلقي 7 ملايين طفل سوداني تعليماً بشكل منتظم حالياً.

وشددت المنظمة في بيان، أمس، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة التعليم والصحة والتغذية، والتأكد من أن الأطفال البالغ عددهم 12 مليوناً ليست لديهم أضطرابات أو مشاكل في التعلم.

كما طالبت «اليونيسيف»، الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال ودعمهم في مجالات التعليم، محذرة في الوقت ذاته من تعرض الرّضع لسوء التغذية بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة من السودان، والأحوال الاقتصادية المتراجعة، علاوة على تفاقم الأزمة السياسية.