حملة «حوثية» للسطو على أراضٍ في الحديدة

عدن (الاتحاد)

عاودت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية حملات السطو والاستيلاء على أراضي اليمنيين جنوب محافظة الحديدة، بعد أشهر من استيلائها على مساحات شاسعة بالقوة والعنف في ذات المنطقة. وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية سيّرت حملة عسكرية للاستيلاء على أراضي ومزارع في منطقة «بلاد الزرانيق»، التابعة لمديرية «بيت الفقيه».

وأوضحت المصادر، أن الحملة تركزت على المناطق الزراعية الواقعة بين قرى «المحابيب والقعابل والغوانم»، مشيرةً إلى أن الميليشيات تستهدف السيطرة على أراضٍ زراعية.

وواجهت الميليشيات، التي اصطحبت جرافات للشروع بتسوير الأراضي، مقاومة من الأهالي الذين خرجوا في وجه الحملة، قبل أن تترصدهم الميليشيات فُرادى وتعتقل عدداً منهم. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات لا تزال تتمركز في تخوم القرى، استعداداً لاستئناف الحملة والسيطرة على تلك المساحات التي أبقاها السكان لتصريف مياه السيول وإقامة المنازل ورعي القطعان. وفي تعليقه على ذلك، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما قامت به ميليشيات «الحوثي» من نهب لأراضي ومزارع اليمنيين في قرى «المحابيب والقعابل والغوانم» بمديرية «بيت الفقيه» بقوة السلاح واعتقال 9 من أبناء تلك القرى «أحد نتائج تنصل الميليشيات من تنفيذ اتفاق السويد». واتهم الإرياني، في تغريدات على «تويتر»، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، بأنها «تكتفي بموقف المتفرج من جرائم السلب والنهب المنظم التي تمارسها ميليشيات «الحوثي» منذ انقلابها على الدولة بحق أبناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى مواقع عسكرية واستثمارات خاصة»، والتي قال، إنها تصاعدت وتيرتها منذ اتفاق السويد.