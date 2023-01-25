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الأمم المتحدة تطلب 4.3 مليار دولار لدعم خطتها الإنسانية باليمن

الأمم المتحدة تطلب 4.3 مليار دولار لدعم خطتها الإنسانية باليمن
26 يناير 2023 01:03

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، حاجتها إلى 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن «أوتشا».
وقال المكتب: «تتطلب الخطة الإنسانية لليمن للعام الجاري 4.3 مليار دولار للوصول إلى 17.3 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني».
وأوضح أن «خطة الاستجابة الإنسانية ستدعم على سبيل المثال لا الحصر الأشخاص النازحين داخلياً، وأولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم والمهمشين، وثلاث فئات من ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين». وأشار إلى أنه «في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، من المرجح أن يظل النزوح المستمر والوضع الاقتصادي وانعدام قدرة مؤسسات الدولة محركاً رئيسياً للاحتياجات».

اليمن
الأمم المتحدة
أوتشا
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