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أميركا تدعم رواتب الأمن اللبناني

أميركا تدعم رواتب الأمن اللبناني
26 يناير 2023 01:03

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس، تقديم مساعدات نقدية بقيمة 72 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية من خلال برنامج تابع للأمم المتحدة مصمم خصيصاً لهذا الغرض بعد انهيار العملة المحلية، ما أدى إلى خفض الرواتب.
وفقدت العملة اللبنانية نحو 97% من قيمتها مقابل الدولار منذ انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019، ما أدى إلى انخفاض الراتب الشهري لمعظم أفراد قوات الأمن إلى نحو 80 دولاراً.
ويعاني الجيش اللبناني معاناة شديدة حالياً لدرجة أن المطاعم التابعة له توقفت عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020، وبدأ في تنظيم جولات بطائرات الهليكوبتر لمشاهدة معالم البلاد لجمع الأموال.
وقالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا إن «المساعدات إجراء مؤقت في ضوء الحاجة الملحة التي يفرضها الوضع الاقتصادي في لبنان».
وأعلنت شيا تفاصيل الدعم المالي في حضور قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، قائلة إن البرنامج سيصرف 100 دولار نقداً شهرياً لمدة 6 أشهر لأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وقالت إن كليهما تلقى دعماً أمنياً سابقاً من الولايات المتحدة عن طريق تقديم التدريب والعتاد، لكنها ستكون المرة الأولى التي ستدعم فيها الولايات المتحدة رواتب القوات.

الأمن اللبناني
أميركا
الأزمة اللبنانية
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