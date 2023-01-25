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قرقاش: حماية واحترام المعتقدات أولوية

أنور قرقاش
26 يناير 2023 01:05

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوازن في تناولها، ففي الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية. 
وأضاف معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة».
من جهتها، أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية. 
وقالت الأمانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إن «هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة». ودعت الأمانة «العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش». 
وفي هذه الأثناء، أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، محذراً من خطورة مثل هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم، كما أنها تشكل تحدياً سافراً للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية.

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