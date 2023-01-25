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مقتل 27 راعياً في انفجار قنبلة بوسط نيجيريا

وحدة من جيش نيجيريا
25 يناير 2023 23:58

لقي 27 راعياً مصرعهم، وأصيب عدد آخر في انفجار قنبلة، الأربعاء، بوسط نيجيريا الذي يشهد أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين، وفق ما أفادت الشرطة.

كان الرعاة وقطعانهم في قرية ركوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه عندما انفجرت «قنبلة».

وقال المسؤول بشرطة ولاية نصراوة ماياكي محمد بابا «تأكدنا من مقتل 27 شخصاً في الانفجار، فضلاً عن عدد كبير من المواشي».

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المصدر: وكالات
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