وزير الحج السعودي يختتم زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار جولات «نسك»
وزير الحج السعودي يختتم زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار جولات «نسك»
25 يناير 2023 23:34
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، لقاءاته في الجزائر مع عدد من المسؤولين وشركات السفر والعمرة، وذلك على هامش المعرض المقام لاستعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر منصة «نسك»، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتتيح منصة «نسك» عددًا من الخيارات المتنوّعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى السعودية، بكلّ يسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن. وقدم الوفد الرسمي السعودي لكبرى شركات الحج والعمرة بالجزائر شرحاً مفصلاً للخطوات التطويرية التي اعتمدتها الحكومة السعودية في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن من جميع دول العالم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات واللقاءات التعريفية التي يقوم بها الوفد السعودية داخل وخارج المملكة، حيث استقبلت المملكة أكثر من 50 وفداً خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، بالإضافة للجولات والمعارض الإقليمية لنسك في مصر وتركيا وكازاخستان واوزباكستان وغيرها. وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة «نُسُك»، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.