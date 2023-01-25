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بايدن يعلن تقديم «أسلحة نوعية» إلى أوكرانيا

بايدن خلال إعلانه مساعدات عسكرية لأوكرانيا
25 يناير 2023 21:56

قال الرئيس الأميركى جو بايدن اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سوف ترسل 31 دبابة من طراز "إم1 أبرامز" القتالية إلى أوكرانيا، بعد ساعات من تأكيد ألمانيا أنها سوف تنقل إلى حكومة كييف دباباتها من طراز ليوبارد .2 ووصف بايدن دبابات أبرامز بأنها "الأكبر قدرة في العالم"، في خطاب في البيت الأبيض.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقطع غيار ومعدات بالإضافة إلى التدريب.

وأشاد الرئيس بإعلان المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أنه سيتم إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

وذكر بايدن أن "ألمانيا تحملت المزيد من المسؤولية بالفعل وكان المستشار صوتا قويا من أجل الوحدة" بين حلفاء أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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