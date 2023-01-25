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فرنسا تسحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر

أرشيفية
25 يناير 2023 21:12

 ذكرت قناة"فرنسا24-" اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن فرنسا تعتزم سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون "شهر".

وكانت بوركينا فاسو طلبت يوم الأحد الماضي سحب القوات الفرنسية من البلاد.

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