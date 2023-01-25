رسائل مفخخة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد

أوقفت الشرطة الإسبانية الأربعاء في شمال إسبانيا شخصاً يشتبه في بعثه رسائل مفخخة أواخر العام الماضي إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ترى كييف أن موسكو تقف وراءها.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في بيان «أوقف عناصر من الشرطة الوطنية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الإسبانية في ميراندا دي إيبرو (شمال)، يُعتقد أنه المُرسل المفترض لستّ رسائل تحتوي مواد متفجّرة في نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر».
بعثت الرسائل إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع وسفارة أوكرانيا في إسبانيا وسفارة الولايات المتحدة في إسبانيا وشركة أسلحة تنتج قاذفات قنابل يدوية قدمتها مدريد لكييف في بداية الهجوم الروسي أو إلى قاعدة عسكرية إسبانية مهمة.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن «العملية... جارية ويتم تفتيش منزل الشخص الموقوف«. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس ان الرجل «متقاعد عمره 74 عاما».
وكان الموظف المكلّف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى في 30 نوفمبر جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة للسفير.