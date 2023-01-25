الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رسائل مفخخة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد

من مدريد
25 يناير 2023 20:44

أوقفت الشرطة الإسبانية الأربعاء في شمال إسبانيا شخصاً يشتبه في بعثه رسائل مفخخة أواخر العام الماضي إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ترى كييف أن موسكو تقف وراءها.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في بيان «أوقف عناصر من الشرطة الوطنية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الإسبانية في ميراندا دي إيبرو (شمال)، يُعتقد أنه المُرسل المفترض لستّ رسائل تحتوي مواد متفجّرة في نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر».

بعثت الرسائل إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع وسفارة أوكرانيا في إسبانيا وسفارة الولايات المتحدة في إسبانيا وشركة أسلحة تنتج قاذفات قنابل يدوية قدمتها مدريد لكييف في بداية الهجوم الروسي أو إلى قاعدة عسكرية إسبانية مهمة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن «العملية... جارية ويتم تفتيش منزل الشخص الموقوف«. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس ان الرجل «متقاعد عمره 74 عاما».

وكان الموظف المكلّف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى في 30 نوفمبر جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة للسفير.

وضبطت الأجهزة الأمنية الرسائل الأخرى.

أخبار ذات صلة
«ليوبارد 2».. دبابات ألمانية بين الأفضل في العالم
دبابات غربية لأوكرانيا.. وروسيا تندد بـ«القرار الخطير»
المصدر: وكالات
إسبانيا
أوكرانيا
مدريد
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©