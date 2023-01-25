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مقتل شخصين وفقدان 9 آخرين جراء غرق سفينة قرب اليابان

مقتل شخصين وفقدان 9 آخرين جراء غرق سفينة قرب اليابان
25 يناير 2023 20:02

أدى غرق سفينة شحن قبالة السواحل الجنوبية الغربية لليابان إلى مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة، وفق حصيلة جديدة مؤقتة أعلنت الأربعاء.
وعثر على 13 من أصل 22 فردًا من طاقم سفينة "جين تيان" للشحن المسجّلة في هونغ كونغ، ومعظمهم في حالة غيبوبة.
وأكد أطباء وفاة اثنين منهم، بحسب ما قال مسؤول في خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس برس.
وأضاف "ستبقى زوارقنا في المنطقة وتكمل عمليات البحث خلال الليل".
وشارك في عمليات البحث والإنقاذ خفر السواحل الياباني والجيش وخفر السواحل الكوري الجنوبي وسفن تجارية أخرى كانت في المنطقة.
وأصدرت سفينة "جين تيان" للشحن البالغ وزنها 6651 طنًا نداء استغاثة ليل الثلاثاء الأربعاء، في وقت كانت على بعد 110 كلم نحو غرب جزر دانجو، وهي أرخبيل صغير ناء وغير مأهول يقع في جنوب غرب اليابان.
وبحسب خفر السواحل الياباني، فإن طاقم سفينة "جين تيان" مؤلف من 14 صينيًا وثمانية بورميين.
ويأتي غرق السفينة في بحر الصين الشرقي في خضمّ موجة برد حادة تضرب شرق آسيا. وتبلغ الحرارة في الجزر الأقرب إلى مكان الحادث بالكاد ثلاث درجات مئوية.

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المصدر: آ ف ب
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