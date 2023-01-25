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عربي ودولي
بايدن سيدلي بتصريحات حول أوكرانيا
جو بايدن (أرشيفية)
25 يناير 2023 19:36
سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.
ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن "سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا".
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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
أميركا
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