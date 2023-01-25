الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن سيدلي بتصريحات حول أوكرانيا

جو بايدن (أرشيفية)
25 يناير 2023 19:36

سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن "سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا".

أخبار ذات صلة
«ليوبارد 2».. دبابات ألمانية بين الأفضل في العالم
دبابات غربية لأوكرانيا.. وروسيا تندد بـ«القرار الخطير»
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©