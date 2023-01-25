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السعودية تحبط محاولة تهريب 4 ملايين قرص مخدر

مصر.. الأمن يكشف خدعة «السندويتشات بالمخدرات» وتوزيعها على الطرق
25 يناير 2023 18:54

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب، أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة أعلاف ماشية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنَّ المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4091250) قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.

وبحسب النجيدي تمَّ ضبط هذه الكمية، مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسية العربية. ولم تكشف السلطات ما إذا كانت هذه الحبوب من مخدر الكبتاجون، المؤلّف من أحد أنواع الإمفيتامينات، ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة.

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المصدر: وكالات
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