زوجة الرئيس الأوكراني تكشف جانباً من حياة زيلينسكى
زوجة الرئيس الأوكراني تكشف جانباً من حياة زيلينسكى
25 يناير 2023 18:49
لم يتغير الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، كثيرا عما كان عليه منذ أن كان في عمر السابعة عشرة، باستثناء حقيقة أنه صار يبتسم بقدر أقل، بحسب ما قالته السيدة الاولى لاوكرانيا في تغريدة لها على تويتر، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد زوجها الخامس والأربعين.
وكتبت زيلينسكا على تويتر في منشور باللغتين الأوكرانية والإنجليزية: "كثيرا ما يتم سؤالي عما طرأ عليك من تغيير هذا العام. ودائما ما أجيب قائلة: لم يتغير. إنه هو نفسه. إنه نفس الشخص الذي التقيت به عندما كان عمره 17 عاما".
وأضافت: "ولكن في الواقع، هناك شيء ما تغير: إنك صرت تبتسم أقل بكثير الآن".
وكتبت زيلينسكا: "أود دائما أن أضحك معك. فلتعطني هذه الفرصة".