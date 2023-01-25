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البرد القارس في أفغانستان يودي بحياة أكثر من 175 شخصا

البرد القارس في أفغانستان يودي بحياة أكثر من 175 شخصا
25 يناير 2023 18:05

أودى الشتاء القارس في أفغانستان بحياة أكثر من 175 شخصا، وتسبب في نفوق الماشية بمختلف أنحاء البلاد، وحصيلة الوفيات آخذة في الارتفاع في الأسبوع المقبل.

ووسط أزمة إنسانية رهيبة، تعاني أفغانستان من أحد أبرد فصول الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 28 درجة تحت الصفر، وهي أقل بكثير من متوسط درجات الحرارة في البلاد وهي 0-5 درجة مئوية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

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وتفاقم تأثير الشتاء القارس، بسبب عرقلة توزيع المعونات للأسر المتضررة، بسبب الحظر على عمل النساء العاملات في منظمات الإغاثة غير الحكومية في البلاد. وتوفير الغذاء ومتطلبات معيشة أساسية أخرى، له أهمية قصوى للسكان المحليين، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة، خلال الشتاء القارس.

المصدر: د ب أ
أفغانستان
الجيش الأفغاني
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