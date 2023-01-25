ألمانيا تحدد موعد وصول أول دفعة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، بأن من الممكن وصول أول دفعة من دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا في غضون نحو ثلاثة شهور.

وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه سيتم البدء الآن في التدريب وتوضيح طرق الإمداد بسرعة كبيرة.

ووصف بيستوريوس قرار حكومة بلاده بتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بأنه قرار "تاريخي" لأنه تم بشكل منسق " في وضع متفجر للغاية في أوكرانيا". وأضاف بيستوريوس:" ليس هذا مدعاة للاحتفال" مشيرا إلى أن لديه تفهما كبيرا لهؤلاء الذين يساورهم القلق من هذه الخطوة " لكن الأمر الواضح هو أننا لن نكون طرفا في الحرب، نحن نعمل على هذا".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أعلنت اعتزامها توريد 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قبل وقت قصير اليوم.

وأوضح هيبشترايت أن الهدف هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات ليوبارد 2 مشيرا إلى أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم أيضا دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة ليوبارد 2، ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا.