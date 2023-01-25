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الرئيس المصري ورئيس وزراء الهند يبحثان في نيودلهي القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس المصري ورئيس وزراء الهند يبحثان في نيودلهي القضايا الإقليمية والدولية
25 يناير 2023 16:57

عقد  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الأربعاء، في نيودلهي مباحثات تناولت مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة  بسام راضي في بيان نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم ، بأن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشار رئيس الوزراء الهندي إلى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر.

ورحب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصا متنوعة واعدة للتعاون، خاصةً على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.

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وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

وشارك الطرفان ، عقب اللقاء، في مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشباب والرياضة، والإذاعة، والثقافة.

المصدر: د ب أ
عبدالفتاح السيسي
الهند
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