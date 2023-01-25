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بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء

بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
25 يناير 2023 16:04

حثت السلطات التايلاندية سكان بانكوك على العمل من المنزل والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، في ظل تفاقم مستويات تلوث الهواء في واحدة من أعلى مدن العالم من حيث معدلات زيارتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، عن حاكم بانكوك، تشادشارت سيتيبونت، قوله في بيان له يوم أمس الثلاثاء، إن سكان المدينة التي يزيد عددهم عن 10 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم إذا أمكن ذلك، أو أن يتحولون من استخدام سياراتهم الشخصية إلى خيارات النقل العام في حال احتاجوا إلى التنقل. وقال إن السلطات ستسعى للسيطرة على الأنشطة التي تتسبب في تكون جزيئات الغبار، مثل حرق الوقود في الهواء الطلق وأعمال البناء وحرق الوقود الناتج عن محركات الشاحنات.

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الجدير بالذكر أن جودة الهواء في العاصمة التايلاندية سجلت في الأغلب مستويات غير صحية منذ مطلع الأسبوع، في ظل تحذير السلطات من أن نسب جزيئات الغبار الخطرة، المعروفة باسم "بي إم 2.5"، قد تتجاوز المستويات الآمنة مرة أخرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. 

المصدر: د ب أ
تايلاند
بانكوك
تلوث الهواء
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