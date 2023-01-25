الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجلس حكماء المسلمين يُدِينُ بشدةٍ جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

مجلس حكماء المسلمين يُدِينُ بشدةٍ جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في هولندا
25 يناير 2023 15:09

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس بشدة، قيام أحد المتطرفين في هولندا، بحرق نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في سلوك يعبر عن كراهية مقيتة وعنصرية مرفوضة بأشكالها وصورها كافة.
وأكِّد المجلس أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحق المقدسات الدينية الإسلامية يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويروج لخطابات التطرف والتعصب الأعمى والكراهية.
ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات البغيضة ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، مؤكدًا أن هذه الإساءات الهمجية المتكررة لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير .

أخبار ذات صلة
قرقاش: حماية واحترام المعتقدات أولوية
هولندي يسرق بيانات خاصة بمواطني النمسا
المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
هولندا
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©