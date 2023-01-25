مجلس حكماء المسلمين يُدِينُ بشدةٍ جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس بشدة، قيام أحد المتطرفين في هولندا، بحرق نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في سلوك يعبر عن كراهية مقيتة وعنصرية مرفوضة بأشكالها وصورها كافة.

وأكِّد المجلس أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحق المقدسات الدينية الإسلامية يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويروج لخطابات التطرف والتعصب الأعمى والكراهية.

ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات البغيضة ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، مؤكدًا أن هذه الإساءات الهمجية المتكررة لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير .