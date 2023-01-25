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إغلاق محطات التزود بالوقود في إيطاليا احتجاجاً على سياسة الحكومة

إغلاق محطات التزود بالوقود في إيطاليا احتجاجاً على سياسة الحكومة
25 يناير 2023 13:43

تستعد إيطاليا ليومين من الاضطرابات، عقب أن بدأ أصحاب محطات التزود بالوقود في أنحاء البلاد إضرابا أمس الثلاثاء للاحتجاج على سياسة جديدة تبنتها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن آخر محاولة من جانب الحكومة لاقناع النقابات بإلغاء الاضراب باءت بالفشل. ولكن بعض الجماعات المنظمة للاحتجاج قررت تقليص مدته، مما يشير إلى إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا  أدولفو أورسو.

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 مع ذلك، يعد الإضراب ضربة لميلوني، التي تتبع توجها دفاعيا منذ انتهاء دعم الوقود للسيارات في أواخر ديسمبر الماضي مما أثار احتجاجات من المستهلكين والنقابات العمالية.

وقد ردت حكومتها باتخاذ إجراءات لمواجهة التلاعب بالأسعار من جانب أصحاب محطات الوقود، الذي قرروا الاضراب ضد ما أسموه بالتوصيف غير العادل. 

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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