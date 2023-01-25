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كريس هبكينز يتولى رسمياً رئاسة وزراء نيوزيلندا

كريس هبكينز يتولى رسمياً رئاسة وزراء نيوزيلندا
25 يناير 2023 13:11

أصبح كريس هبكينز رسمياً الأربعاء رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد، وتولى منصبه خلال مراسم في ويلينغتون خلفًا لجاسيندا أردرن التي غادرت البرلمان على وقع تصفيق مئات النيوزيلنديين.
الأسبوع الماضي، فاجأت جاسيندا أردرن بلادها عندما أعلنت فجأة استقالتها من منصبها، بعد أقل من ثلاثة أعوام على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.
واستقالت جاسيندا أردرن (42 عامًا) مؤكدة أنها "لم تعد تملك ما يكفي من طاقة" للاستمرار في حكم البلاد بعد خمس سنوات ونصف سنة في الحكم وقبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يُرتكب في البلاد عندما أقدم شخص على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.
وأدى هبكينز (44 عامًا) اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون، قائلًا إنه يشعر "بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".
وأضاف "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي".
وعمل كريس هبكينز وزيرًا مسؤولًا عن مكافحة تفشي كوفيد-19 لمدة عامين في بلد أغلق حدوده لدرء الجائحة ولم يعيد فتحها قبل أغسطس 2022.
وكان آخر ظهور علني لأردرن رئيسةً للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.

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المصدر: آ ف ب
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