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"كبار العلماء السعودية": تمزيق نسخة من القرآن في هولندا تصرف همجي

"كبار العلماء السعودية": تمزيق نسخة من القرآن في هولندا تصرف همجي
25 يناير 2023 12:42

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الأمانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأربعاء إن "هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة".

ودعت  الأمانة "العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش".

 

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المصدر: وكالات
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هولندا
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