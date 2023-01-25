غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصاً في كوريا الجنوبية
غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصاً في كوريا الجنوبية
25 يناير 2023 08:57
قال خفر السواحل في كوريا الجنوبية إن سفينة شحن مسجلة في هونج كونج تقل 22 شخصا من أفراد الطاقم غرقت قبالة جزيرة جيجو بجنوب البلاد اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ اثنين منهم ، بينما يجري البحث عن الآخرين.
وكانت السفينة "جين تيان" تحمل الأخشاب والتي يبلغ وزنها 6551 طنا عندما غرقت في المياه على بعد 148.2 كيلومتر جنوب شرق مدينة سيوجويبو في جزيرة جيجو الساعة 0145 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حسبما أعلن خفر السواحل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.