زيلينسكي يوقع قانوناً يخص العسكريين

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء قانونا يغلظ المسؤولية الجنائية للأفراد العسكريين في حالة الفرار من القتال أو عدم الامتثال لأوامر القتال، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".
يأتي ذلك وسط إجراءات اتخذها الرئيس الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في ظل استمرار المعارك في بلاده.
وأقال زيلينسكي 10 مسؤولين على الأقل في تعديل حكومي. وبعد أيام من إلقاء زيلينسكي خطابا قال فيه مصطلحا أوكرانيا يعني "العدالة" أو "النزاهة" 10 مرات في أربع دقائق، أعلنت إدارة زيلينسكي إقالة أربعة نواب لوزراء وخمسة حكام أقاليم.
وأعلن العديد من المسؤولين الآخرين أنهم سيتنحون من تلقاء أنفسهم.