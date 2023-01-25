الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يوقع قانوناً يخص العسكريين

زيلينسكي
25 يناير 2023 08:10

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء قانونا يغلظ المسؤولية الجنائية للأفراد العسكريين في حالة الفرار من القتال أو عدم الامتثال لأوامر القتال، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

يأتي ذلك وسط إجراءات اتخذها الرئيس الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في ظل استمرار المعارك في بلاده.

وأقال زيلينسكي 10 مسؤولين على الأقل في تعديل حكومي. وبعد أيام من إلقاء زيلينسكي خطابا قال فيه مصطلحا أوكرانيا يعني "العدالة" أو "النزاهة" 10 مرات في أربع دقائق، أعلنت إدارة زيلينسكي إقالة أربعة نواب لوزراء وخمسة حكام أقاليم.

وأعلن العديد من المسؤولين الآخرين أنهم سيتنحون من تلقاء أنفسهم.

أخبار ذات صلة
«ليوبارد 2».. دبابات ألمانية بين الأفضل في العالم
دبابات غربية لأوكرانيا.. وروسيا تندد بـ«القرار الخطير»
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©