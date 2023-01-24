24 حزباً ليبياً تطرح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد تجمع الأحزاب الليبية، عدم السكوت على العبث بمقدرات الدولة الليبية ومستقبل أجيالها وذلك باختزال المشهد السياسي في رغبات أشخاص للبقاء في السلطة من أجل مآرب شخصية وتنفيذ أجندات خارجية، مشدداً على أن الخلاف على «القاعدة الدستورية» هو اتفاق غير معلن بين شخصين لأهداف وأغراض محددة.

وعبر تجمع الأحزاب الليبية الذي يضم 24 حزباً، في بيان مشترك عن رفضه «القاعدة الدستورية» المطروحة جملة وتفصيلاً، معتبراً أنها تنادي بإعادة بناء دولة نيابية مركزية تعتمد على نظام المحاصصة.

ودعا إلى استفتاء شعبي على أن تكون ليبيا دولة جمهورية لا مركزية بنظام الحكم الحقيقي الذي يعتمد على مجموعة محافظات وكل محافظة تتكون من بلديات وفروع، وكل محافظة تنتخب بشكل مباشر.

وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، مع المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل كسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءات المنفي الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد المبعوث الأميركي دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

يأتي ذلك في ظل تردد معلومات عن دعم الجانب الأميركي لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا يتم اختيارها عبر لجنة حوار مصغرة، على أن تعمل هذه الحكومة على الترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط خلال العام الجاري.