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غوتيريش يدعو إلى جعل التعليم أولوية في السياسات الحكومية

أنطونيو غوتيريش
25 يناير 2023 00:19

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى جعل التعليم أولوية في السياسات الحكومية والتعاون الدولي في هذا القطاع، واصفا التعليم بأنه حق أساسي من حقوق الإنسان وحجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي اليوم بمناسبة احتفال المنظمة الدولية باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وشدد خلالها على ضرورة الاستثمار في البشر وإعطاء الأولوية للتعليم.
ولفت إلى أهمية قمة تحويل التعليم التي عُقدت العام الماضي وأعاد خلالها قادة أكثر من 130 بلدا تصورهم لنظم التعليم، وتعهدوا بضمان أن يصبح التعليم الجيد للجميع ركيزة أساسية في السياسات والاستثمارات العامة. وقال غوتيريش: حان الوقت لتترجم جميع الدول الالتزامات التي أعلنتها في هذه القمة إلى إجراءات ملموسة تهيئ بيئات تعلم داعمة وشاملة لجميع الطلاب وإنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الحصول على التعليم. وشجع الدول على وضع التعليم في صميم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة المقرر عقده عام 2023 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده العام المقبل.

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المصدر: وام
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