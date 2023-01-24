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عقوبات أميركية على 3 أشخاص لصلاتهم بـ«حزب الله»

وزارة الخزانة الأميركية
25 يناير 2023 01:03

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للميليشيات.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المعاقبين سهلوا تمويل «حزب الله» عبر مراكز الصرافة. وقالت: إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب».
وأفادت بأنه «يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيساً في تمكين «حزب الله» من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها». كذلك صنفت وزارة الخزانة أيضاً شركة صرافة، وهي شركة خدمات مالية مملوكة للصراف اللبناني، بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الذين يسهلون أنشطة والدهم المالية وشركته لدعم «حزب الله».
يذكر أن الولايات المتحدة  فرصت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لـ«حزب الله» وتسهيل شراء أسلحة له.

عقوبات أميركية
أميركا
العقوبات الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
حزب الله
ميليشيات حزب الله
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