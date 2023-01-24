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العراق: ضبط 6 إرهابيين في صلاح الدين

العراق: ضبط 6 إرهابيين في صلاح الدين
25 يناير 2023 00:55

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، أمس، القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.
وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن المقبوض عليهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب وذلك لانتمائهم لتنظيم «داعش»، مبينة أن «هؤلاء اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية في عام 2014».
وأضافت أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
إلى ذلك، كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس، عن 3 أهداف مباشرة لتقدم قوات أمنية قادمة من بغداد في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال مدير ناحية «العبارة» شاكر ملا جواد، إن «قوات أمنية قادمة من بغداد بدأت بالتوغل في 3 مناطق ضمن ريف العبارة في إطار عملية إسناد قتالي مباشر لعملية عسكرية واسعة تجري منذ 3 أيام في المحافظة».
وأضاف جواد، أن «استقدام قوات اضافية من العاصمة جاء لتحقيق 3 أهداف مباشرة، أبرزها الإسناد الناري ومسك المناطق وإعطاء مرونة في الانتقال إلى تنفيذ مراحل العملية ضمن مسارات بالعمق خاصة»، مشيراً الى أن «العملية تجري على مساحة تصل لأكثر من 40 كيلو متراً مربعاً من البساتين والأراضي الزراعية».

العراق
الاستخبارات العراقية
محافظة صلاح الدين
مكافحة الإرهاب
داعش
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