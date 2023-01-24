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فنلندا تلمح إلى احتمالية انضمامها لـ«الناتو» من دون السويد

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
25 يناير 2023 01:04

هلسنكي (وكالات)

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بعد تصريحات من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أشارت فنلندا لأول مرة إلى احتمالية الانضمام للحلف من دون السويد. 
وقال وزير الخارجية بيكا هافيستو أمس: «إن فنلندا ربما تضطر للتفكير في الانضمام للناتو من دون حليفتها السويد»، مضيفاً أنه «بالتأكيد فيما يتعلق بأمن الدولتين، فإن الخيار الأول مازال هو التحرك للأمام سوياً».  وقال هافيستو، إنه مع ذلك يتعين الإعداد لإعادة تقييم الوضع إذا اتضح أن طلب السويد للانضمام لـ«الناتو» سوف يظل عالقاً لفترة طويلة، موضحاً أنه من المبكر اتخاذ موقف بهذا الشأن. 
وكان أردوغان قال أمس الأول، إنه في ضوء حرق سياسي معاد للإسلام لنسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، لا يمكن أن تعتمد السويد على دعم تركيا لعضويتها في حلف «الناتو». 
وفي 28 يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى «الناتو» بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

بيكا هافيستو
فنلندا
السويد
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حلف شمال الأطلسي
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رجب طيب أردوغان
تركيا
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