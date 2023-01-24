«يونيسيف»: الأزمة الأوكرانية أثرت على تعليم 5 ملايين طفل

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على تعليم أكثر من 5 ملايين طفل، مضيفة أن الصراع المستمر منذ 11 شهراً أدى إلى تفاقم المشاكل الرئيسية في قطاع التعليم في أوكرانيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، إن الوضع أسوأ بالنسبة للأطفال في شرقي أوكرانيا، حيث تستعر الأزمة منذ 8 سنوات. وأدت المعارك في المناطق السكنية إلى تضرر أو تدمير آلاف المدارس والمرافق التعليمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، يتردد العديد من الآباء في إرسال أطفالهم إلى المدارس لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقاً لـ «يونيسيف». وفي حين أن أكثر من 1.9 مليون طفل كانوا يحصلون على «فرص التعلم عبر الإنترنت» وتم تسجيل 1.3 مليون طفل في مجموعة من الدروس ذات الحضور الشخصي والافتراضية، تسببت الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما يعني أنه حتى الوصول إلى التعلم الافتراضي يمثل تحدياً.

وقالت سونيا خوش، مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في أوكرانيا: «لقد أُجبر ملايين الطلاب على التعلم من المنازل بسبب التهديد الدائم للقصف والضربات الصاروخية، والآن تضعف قدرتهم على الدراسة عبر الإنترنت بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت المتكرر»، ووفقاً للمنظمة، يتم تدمير مدرسة في أوكرانيا كل يومين منذ بداية العام الدراسي.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة نقلاً عن أرقام من وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، إن ما مجموعه 3025 منشأة تعليمية، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال والجامعات، تعرضت للقصف منذ أن بدأت الأزمة في فبراير الماضي، مع تدمير 406 منها بالكامل.

وفي الوقت نفسه، فإن اثنين من ثلاثة أطفال لاجئين أوكرانيين يعيشون في الخارج غير مسجلين حالياً في نظام التعليم في البلد المضيف، حسبما ذكرت «اليونيسيف».