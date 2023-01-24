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ألمانيا تحسم قرارها بشأن إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد 2
24 يناير 2023 23:13

ذكرت مجلة شبيجل، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق. ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع للتعليق.

وقالت مجلة شبيجل، إن القرار يتعلق بمجموعة واحدة على الأقل من دبابات ليوبارد2 من طراز إيه6 سيتم توفيرها من مخزون الجيش الألماني في بوندسفير.

وذكرت المجلة، أن حلفاء آخرين، في الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، يعتزمون الانضمام إلى ألمانيا في تزويد كييف بدبابات ليوبارد.

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المصدر: وكالات
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