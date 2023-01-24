الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا

أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (أرشيفية)
24 يناير 2023 22:41

 أفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا ألغت إلى أجل غير مسمى اجتماعاً مع السويد وفنلندا كان من المقرر عقده في فبراير بعد مظاهرة جرت مطلع الأسبوع في ستوكهولم أدانتها أنقرة.
ونقلت المؤسسة عن مصادر دبلوماسية تركية قولهم إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في بروكسل في فبراير تأجل بناء على طلب أنقرة.
وكان متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سيحضر الاجتماع أيضاً.
وقال مصدر في الرئاسة التركية، إن تركيا لم تلغ الاجتماع، لكنها أرجأته. ولم يحدد المصدر الموعد الذي تأجل إليه الاجتماع.
وأحجمت الرئاسة عن الإدلاء بتصريح رسمي عن التأجيل.
وقال أردوغان، أمس الاثنين، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم مطلع الأسبوع الجاري شهد حرق نسخة من المصحف.

أخبار ذات صلة
السويد لا تستبعد إرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا
فنلندا تلمح إلى احتمالية انضمامها لـ«الناتو» من دون السويد
المصدر: وكالات
تركيا
السويد
فنلندا
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©