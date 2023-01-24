تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا

أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (أرشيفية)
24 يناير 2023 22:41
أفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا ألغت إلى أجل غير مسمى اجتماعاً مع السويد وفنلندا كان من المقرر عقده في فبراير بعد مظاهرة جرت مطلع الأسبوع في ستوكهولم أدانتها أنقرة. ونقلت المؤسسة عن مصادر دبلوماسية تركية قولهم إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في بروكسل في فبراير تأجل بناء على طلب أنقرة. وكان متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سيحضر الاجتماع أيضاً. وقال مصدر في الرئاسة التركية، إن تركيا لم تلغ الاجتماع، لكنها أرجأته. ولم يحدد المصدر الموعد الذي تأجل إليه الاجتماع. وأحجمت الرئاسة عن الإدلاء بتصريح رسمي عن التأجيل. وقال أردوغان، أمس الاثنين، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم مطلع الأسبوع الجاري شهد حرق نسخة من المصحف.