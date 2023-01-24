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25 قتيلاً في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا

أوكرانيا تعلن عن هجوم صاروخ روسي جديد يستهدف كييف
24 يناير 2023 22:08

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهراً بلغ 25 قتيلاً و100 جريح.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي إنّ "أوكرانيا تقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحاً".

وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسمياً عن عدد قتلاها في منطقة ما.

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المصدر: وكالات
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