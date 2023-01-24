إقالة مسؤولين أوكرانيين في أكبر تغيير خلال الحرب

أُقيل عدد كبير من المسؤولين الأوكرانيين الكبار اليوم الثلاثاء في تغيير قالت كييف، إنه يُظهر تناغم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع المجتمع بعد اتهامات فساد.
واكتسبت حرب طويلة الأمد على الفساد في أوكرانيا أهمية كبرى، إذ جعل هجوم روسيا كييف تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي وتسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأتت إقالة نحو 12 مسؤولاً مع دخول الهجوم الروسي شهره الثاني عشر بعد أيام من اعتقال نائب وزير يشتبه في مشاركته في عمليات كسب غير مشروع ومزاعم نفتها وزارة الدفاع وأثارت استياءً.
وكتب ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري زيلينسكي، على تويتر "الرئيس يرى المجتمع ويسمعه. وهو يستجيب مباشرة لمطلب عام رئيسي، العدالة للجميع".
ومن بين المسؤولين المقالين خمسة حكام مناطق وأربعة نواب وزراء ومسؤول كبير بمكتب الرئاسة كان يُنظر له على أنه مقرب من زيلينسكي الذي أعلن أمس الاثنين أنه ستصدر "قرارات تتعلق بالموظفين، بعضها اليوم وبعضها غداً".