إدانات عربية وإسلامية لتمزيق نسخة من القرآن في هولندا
من العاصمة لاهاي
24 يناير 2023 21:16
أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.
تركيا
استدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء سفير هولندا في أنقرة بعدما أحرق ناشط مناهض للإسلام نسخة من القرآن في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.
وقال البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".
وأعلن التلفزيون الهولندي العام "ان او اس"، أن الشرطة المحلية منعته من حرق المصحف.
الأردن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء رفض المملكة التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.
وأكدت الوزارة أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.
وشددت الوزارة على وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن إثارة العنف والكراهية، والإساءة إلى الرموز الدينية، وضرورة نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح.
مصر
أعربت مصر في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.
وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.