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حادث إطلاق نار ثان مسأوي في كاليفورنيا

أرشيفية
24 يناير 2023 18:01

تحقّق الشرطة الأميركية الثلاثاء في حادث إطلاق نار جديد في كاليفورنيا استهدف مجموعة من المتحدرين من أصول آسيوية وأوقع سبعة قتلى الإثنين في موقعين زراعيين، وذلك بعد حادث أول أسفر عن مقتل 11 شخصا في نهاية الأسبوع الماضي في مرقص لم يتضح دافع منفذه بعد.
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في تغريدة على تويتر "كنت في المستشفى لزيارة جرحى حادث إطلاق النار العشوائي عندما أبلغت بحادث إطلاق نار آخر. هذه المرة في هاف مون باي. مأساة تلو مأساة".
وأفادت قائدة شرطة مقاطعة سان ماتيو كريستينا كوربوس عن اعتقال شونلي تشاو البالغ 67 عاما والذي يشتبه بأنه منفذ عمليتي إطلاق النار في مزرعتين قرب سان فرانسيسكو.
وقالت إن الضحايا السبعة عمال مزارعون صينيون وأن شخصا ثامنا أصيب بجروح بالغة، مضيفة أنه تم العثور على مسدس شبه أوتوماتيكي في سيارة الرجل الموقوف.
ووقعت المأساة بعد أقل من 48 ساعة على حادث إطلاق نار مماثل حين اقتحم رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما مساء السبت مرقص "ستار بولروم دانس ستوديو" في مونتيري بارك على مسافة 600 كلم إلى الجنوب، فأطلق 42 رصاصة وقتل 11 رجلا وامرأة تزيد أعمارهم كلهم عن خمسين عاما.
وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك تسعة جرحى، حاول مطلق النار المدعو هو كان تران ارتكاب مجزرة أخرى في مرقص قريب، لكن أحد الحراس جرده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

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المصدر: وكالات
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