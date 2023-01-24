زلزال عنيف يضرب نيبال ويشعر به سكان نيودلهي

قال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل لقى حتفه كما لحقت أضرار بأكثر من عشرين منزلا بمنطقة نائية في نيبال بعدما هز زلزال قوته 5.6 درجة البلاد اليوم الثلاثاء، بينما شعر سكان العاصمة الهندية نيودلهي بهزات أرضية. وقال مسؤول بالمنطقة لرويترز إن فرق الجيش والشرطة هرعت إلى المنطقة المتضررة في حي باجورا بغرب البلاد، فيما عرضت وسائل إعلام محلية صورا لمتطوعين يزيلون الأنقاض بحثا عن ناجين. وقال ديب بهادور روكايا المسؤول بقرية جومول إن امرأة لقيت حتفها بعد أن سقط عليها حجر نتيجة الهزات. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا على بعد 63 كيلومترا تقريبا شمال غربي منطقة جوملا في نيبال، التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة كاتمندو. وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال في وقت سابق إن الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة. وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند إنهم شعروا بهزات أرضية قوية حركت مراوح السقف وقطع أثاث أخرى. وأودى زلزال بقوة 7.8 درجة بحياة ما يقرب من تسعة آلاف شخص في نيبال في عام 2015.