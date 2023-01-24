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روسيا تعمل جاهدة لحل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان

حريق بثكنة عسكرية في أرمينيا
24 يناير 2023 17:55

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها تعمل جاهدة لحل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باغ الذي يسكنها أرمن.

والطريق الجبلي المار عبر أذربيجان مغلق منذ 12 ديسمبر عندما عطل محتجون يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة حركة المرور عن طريق نصب خيام.

ويعتمد نحو 120 ألفا من الأرمن في ناجورنو قرة باغ على الممر للحصول على إمدادات الغذاء والوقود والأدوية.

وأثار المأزق مخاوف دولية جعلت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطالب أمس الاثنين بإعادة فتح الطريق على الفور.

وروسيا هي القوة الرئيسية التي تقوم بوساطة في المنطقة ولديها قوات حفظ سلام على امتداد ممر لاتشين. وأثار إخفاقها في إعادة فتحه إحباطا لدى أرمينيا.

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