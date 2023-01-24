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بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة بعد هجومي كاليفورنيا

بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة بعد هجومي كاليفورنيا
24 يناير 2023 17:13

حض الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا بحسب البيت الأبيض.

وكان إطلاق نار في مدينة إل مونتي بجنوب كاليفورنيا أسفر عن مقتل شرطيين ومشتبه به.

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ويخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين وقعتا إحداهما الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدت إلى مقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك راح ضحيتها عشرة أشخاص.
ودفع الحادثان في أوفالدي وبافالو إلى جهود جديدة في الكونجرس الأميركي لسن قوانين أكثر صرامة لمراقبة بيع الأسلحة.

المصدر: وكالات
ولاية كاليفورنيا
جو بايدن
أميركا
الولايات المتحدة الأميركية
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