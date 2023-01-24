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توقف حركة القطارات في محطات باريس بسبب حريق متعمد

توقف حركة القطارات في محطات باريس بسبب حريق متعمد
24 يناير 2023 16:27

 قال متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، اليوم الثلاثاء إن حركة القطارات في محطة " الشرق" للرحلات الطويلة في باريس توقفت اليوم بأكمله بعد حريق في  أحد الكابلات. وجرى إلغاء مغادرة أو وصول عدة رحلات بالقطارات بالمحطة، مثلما ظهر على جدول الرحلات على شبكة الانترنت.

وقالت الشركة إن سبب التوقف هو اندلاع حريق في نظام تحويل في فير سور مارن بالقرب من باريس.

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ومن المقرر توقف القطارات المنفردة مبكرا أو تحويلها إلى محطة الشمال. ويشار إلى أن محطة الشرق في باريس تعد نقطة اتصال رئيسية بين باريس وشرق فرنسا، وأيضا دوليا مع ألمانيا وسويسرا.

المصدر: د ب أ
باريس
فرنسا
محطة قطارات
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