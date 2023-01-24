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بولندا تعتزم طلب تصريح من ألمانيا بتوريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا

بولندا تعتزم طلب تصريح من ألمانيا بتوريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا
24 يناير 2023 13:10

تعتزم بولندا التقدم خلال الأيام المقبلة بطلب للحكومة الألمانية للموافقة على تسليم دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أمس الاثنين في تصريحات لمحطة "تي في بي" البولندية العامة، إن وارسو تعتمد على تشكيل تحالف مع دول أخرى لتسليم دبابات قتالية، مضيفا أن تقديم الطلب لبرلين سيكون لفتة مهمة، وقال: "من المؤكد أننا سنقدم مثل هذا الطلب الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، لكننا نريد أن نفعل ذلك معا".

وتضغط بولندا على الحلفاء في هذا الشأن. وفي الأسبوع قبل الماضي قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو قررت تسليم 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

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وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، أمس الاثنين، أن وارسو ستطلب موافقة الحكومة الألمانية على توريد الدبابات. ومن أجل توريد دبابات ألمانية الصنع إلى دول أخرى، يُلزَم الحصول على إذن من برلين. 

المصدر: د ب أ
بولندا
ألمانيا
أوكرانيا
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