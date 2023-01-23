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السيسي يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

السيسي يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط
24 يناير 2023 01:46

القاهرة (الاتحاد) 

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الأهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، لاسيما على الصعيد الأمني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل. 
وأضاف المتحدث أن السيسي أكد متانة العلاقات المصرية الأميركية، فيما نقل بيرنز إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأميركي جو بايدن، وتأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية. وأشار بيرنز وفق البيان إلى تطلع واشنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

عبدالفتاح السيسي
مصر
الشرق الأوسط
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