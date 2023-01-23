تونس: ندعم «المسار السياسي» في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، التأكيد على استعداد تونس الدائم والثابت للوقوف إلى جانب ليبيا ودعمها من أجل إنجاح المسار السياسي بها، في كنف التوافق بين الليبيين وملكيتهم لهذا المسار ووفقاً لأولوياتهم، بما يمهد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في البلاد ويفضي إلى تركيز مؤسسات شرعية ودستورية دائمة، تستعيد من خلالها ليبيا أمنها واستقرارها ودورها في محيطها الإقليمي والدولي.

وثمن الجرندي، خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، الحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي، وما أبداه الجانبان من حرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا التعاون، ولاسيما تيسير دخول مواطني البلدين، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

وأكد الوزير حرص تونس على مزيد توطيد أواصر الأخوة وتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وفتح آفاق جديدة لتعزيزه وخصوصا تطوير حجم المبادلات التجارية من خلال تيسير انسيابية تدفق السلع والخدمات بين البلدين، ودعم حركة الاستثمار فيهما، وإقامة شراكات بين المؤسسات التونسية الليبية.

وجرى، خلال اللقاء، التباحث حول سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدبيبة بدور تونس المحوري، ومساهمتها الفاعلة في الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على ضرورة مزيد تعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات والمجالات.

وفي سياق آخر، تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في قطاع الطاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وشركة إيني، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى التحركات المكثفة التي تقوم بها الحكومة الإيطالية خلال الأشهر الماضية لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز استثماراتها في الدول المصدرة للطاقة، مؤكداً أن الجانب الإيطالي يسعى لتوسيع نفوذه بشكل كبير في شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.