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«الشعبة الإماراتية» تشارك في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي

من اجتماعات البرلمان العربي (من المصدر)
24 يناير 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته كلاً من محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال محمد أحمد اليماحي، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة، وأبرز التطورات على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع، كما اعتمدت الجلسة قرارات حول تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والسودان والصومال.
وأضاف اليماحي أن الجلسة ناقشت أيضاً موضوعاً يخص الأمن الغذائي العربي، وذلك في إطار سعي البرلمان الحثيث لوضع استراتيجية أو رؤية عربية للأمن الغذائي.
بدورها، أشارت ناعمة عبدالله الشرهان إلى أن جدول أعمال الجلسة تضمن موضوعات تناولت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، واستعرضت التقرير المرفوع إليها من لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والذي تضمنت محاوره تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.

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