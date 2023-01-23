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"الصحة العالمية" توجه نداء إلى الدول بشأن أدوية السعال

طبيب يمسك قارورة شراب
24 يناير 2023 01:31

دعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، السلطات الصحية إلى إجراء عمليات تحقق أكثر قوة من الأدوية بعد ظهور أدوية سعال للأطفال تهدد الحياة في ما لا يقل عن سبع دول.
وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إنه يجب تحديد الأدوية المقلدة أو الأدوية التي لا تتوافق مع معايير السلامة وسحبها من التداول.
في الأشهر الماضية، توفي ما لا يقل عن 300 طفل في ثلاث دول بعد تناول شراب سعال تم شراؤه بدون وصفة طبية.
كانت تلك الأدوية تحتوي على مواد سامة مثل مذيبات صناعية أو مضادات تجمد، والتي يمكن أن تكون قاتلة حتى بكميات صغيرة.
ولم تذكر منظمة الصحة العالمية الدول المتأثرة، إلا أن المنظمة كانت قد أصدرت بالفعل تحذيرات بشأن حوداث مماثلة في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان.

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المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
السعال
أدوية
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